الان تتابع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الصيني على جانب انعقاد قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على جانب انعقاد قمة العشرين المقامة في حاليا في الأرجنتين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عقد لقاء وديا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على جانب انعقاد قمة العشرين.

وعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقاءات جانبية قبل انطلاق أعمال قمة العشرين في الأرجنتين مع رؤساء وزعماء قادة العالم من بينهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، نائب الرئيس الإندونيسي على هامش انعقاد قمة العشرين، كما التقى ولي العهد، في وقت سابق، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا على هامش انعقاد قمة العشرين المقامة حاليا في الأرجنتين.

والتقط زعماء العالم رؤساء الوفود المشاركة في قمة العشرين صورة جماعية، اليوم الجمعة، قبيل انعقاد القمة.

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين، مساء اليوم الجمعة، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة العربية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ الرئيس الأرجنتيني الجلسة قائلا إن “جوهر قمة العشرين هو احترام الاختلافات ونريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار.”

وأضاف، في كلمته، أن الأرجنتين تأمل في “وضع أسس لتجاوز الخلافات بيننا، والتحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها”.

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن “هناك فرص للتقدم رغم التحديات على مختلف المستويات، وأن الحلول تكمن في الحوار فيما بيننا”.

وأوضح أن القمة ستناقش الاستقرار المالي والتجارة الدولية، كما تتطرق لقضايا المناخ والبنية التحتية، وشدد رئيس الأرجنتين على أن “بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي فيه على الفقر”.