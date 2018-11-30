الان تتابع شاهد: مصافحة حارة بين بوتين وولي العهد… والصفعة في الدوحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

في الوقت الذي انشغلت فيه عن قمة العشرين وركزت على أخبار ومتابعة تحركات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أمنيات وتلقفات يتمنونها خلال القمة، جاءتهم الصفعة مباشرة بمصافحة حارة بين ولي العهد والرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وأثناء تعليق مراسل الجزيرة بتساؤلات حيال المصافحة الحارة التي سيتلقاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من قادة القمة، فوجئ المشاهدون على الهواء مباشرة بمصافحة حارة بين ولي العهد والرئيس الروسي، قبل أن يقاطعه استوديو القناة ليتحدث خارج الموضوع لمحاولة الهروب من المأزق وإثبات المهنية التي سقطت أمام المشاهدين على الهواء مباشرة.

وعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقاءات جانبية قبل انطلاق أعمال قمة العشرين في الأرجنتين مع رؤساء وزعماء قادة العالم من بينهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.

والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، نائب الرئيس الإندونيسي على هامش انعقاد قمة العشرين، كما التقى ولي العهد، في وقت سابق، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا على هامش انعقاد قمة العشرين المقامة حاليا في الأرجنتين.

والتقط زعماء العالم رؤساء الوفود المشاركة في قمة العشرين صورة جماعية، اليوم الجمعة، قبيل انعقاد القمة.

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين، مساء اليوم الجمعة، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة العربية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبدأ الرئيس الأرجنتيني الجلسة قائلا إن “جوهر قمة العشرين هو احترام الاختلافات ونريد أن نتجاوز الخلافات على أسس الحوار.”

وأضاف، في كلمته، أن الأرجنتين تأمل في “وضع أسس لتجاوز الخلافات بيننا، والتحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها”.

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن “هناك فرص للتقدم رغم التحديات على مختلف المستويات، وأن الحلول تكمن في الحوار فيما بيننا”.

وأوضح أن القمة ستناقش الاستقرار المالي والتجارة الدولية، كما تتطرق لقضايا المناخ والبنية التحتية، وشدد رئيس الأرجنتين على أن “بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي فيه على الفقر”.