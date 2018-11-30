شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يلتقي نائب الرئيس الإندونيسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيونس آيرس) التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب الرئيس الإندونيسي اليوم (الجمعة)، على هامش انعقاد قمة العشرين. صور صور

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