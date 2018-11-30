شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي رئيس جنوب أفريقيا على هامش قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيونس آيرس) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، رئيس جنوب أفريقيا على هامش انعقاد قمة العشرين. وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى في وقت سابق اليوم العديد من زعماء العالم، وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وغيرهما من زعماء العالم خلال ترؤسه وفد المملكة في قمة العشرين.



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