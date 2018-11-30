شكرا لقرائتكم خبر عن قادة العالم يرحبون بالأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب ( بيونس آيرس)

رحب قادة العالم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم (الجمعة) خلال قمة العشرين.

وشوهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وابنته ايفانكا ويصافح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بدء القمة التي تستمر يومين في بوينوس أيرس.

وتصافح الأمير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة وتبادلا الابتسامات العريضة والشد على الأيدي خلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء أكبر الاقتصادات في العالم.

كما ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أيضا أنها ستلتقي الأمير محمد بن سلمان.