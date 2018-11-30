شكرا لقرائتكم خبر عن مدني العاصمة المقدسة يحذر من التقلبات الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

دعت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم (الجمعة) المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمن هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الحالة الجوية بناءً على ما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى حالة عدم استقرار في الطقس و التي تتضمن متغيرات جوية يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة ومنها مكة المكرمة.

وأهاب الرائد الشريف بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة اثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية راجين من الله السلامة للجميع.