شكرا لقرائتكم خبر عن المطيري لـ«الخليج 365»: ولي العهد يعبر عن مصالح واهتمامات مليار و700 مليون مسلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكدت الكاتبة السياسية نورا المطيري لـ«الخليج 365»، أن السعودية واحدة من الدول العظمى العشرين في العالم، سواء بمكانتها الاقتصادية المتقدمة أو مكانتها الدينية، وكذلك الأمر لقيادتها السياسية الإقليمية.

وأشارت المطيري، إلى أن حضور ومشاركة السعودية الفاعلة في قمة العشرين في الأرجنتين هو تمثيل حقيقي وليس رمزي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت: «حين يتحدث الأمير محمد بن سلمان في القمة فهو يتحدث بلسان 400 مليون عربي، وكذلك مصالح واهتمامات مليار و700 مليون مسلم، ومن وجهة نظري فإن ثقل مشاركة السعودية في قمة العشرين هو الذي يعطي هذه القمة وزنها وزخمها السياسي والاقتصادي».