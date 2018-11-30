شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال قمة العشرين.. ومحمد بن سلمان يرأس وفد المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيونس آيرس) بدأت اليوم (الجمعة) أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. بدأت اليوم (الجمعة) أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. ورأس وفد المملكة إلى القمة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وفور وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري. والتقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة. بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.



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