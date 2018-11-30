السعودية | قمة العشرين.. ولي العهد السعودي يلتقي رئيس جنوب إفريقيا

شكرا لقرائتكم قمة العشرين.. ولي العهد السعودي يلتقي رئيس جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا على هامش قمة العشرين المنعقدة في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وكانت #الخارجية_السعودية، أعلنت أن ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان عقد لقاءات ودية مع قادة الدول المشاركة في #قمة_العشرين.

كما عقد ولي العهد السعودي لقاء وديا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش القمة.

وقالت الرياض إن الأمير محمد بن سلمان التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية في حسابها على تويتر أن ولي العهد التقى رئيسي كوريا الجنوبية والمكسيك على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، لمقر قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

وانطلقت قمة العشرين بحضور أبرز زعماء العالم.