السعودية | بالفيديو.. حوار بين محمد بن سلمان وماكرون في قمة الـ20

شكرا لقرائتكم بالفيديو.. حوار بين محمد بن سلمان وماكرون في قمة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة الـ20 في بوينس آيرس ودار حوار بينهما.

من جانبها أعلنت #الخارجية_السعودية، الجمعة، أن ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان عقد لقاءات ودية مع قادة الدول المشاركة في #قمة_العشرين.

وعقد ولي العهد السعودي لقاء ودياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش القمة.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية في حسابها على "تويتر" أن ولي العهد التقى رئيسي كوريا الجنوبية والمكسيك على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

هذا وانطلقت قمة الـ20، الجمعة، التي تخيّم عليها توتّرات ناجمة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، والانقسامات بسبب ملفّي التجارة والتغيّر المناخي بحضور زعماء الدول المشاركة من مختلف دول العالم، وبدأت بصورة جماعية للقادة المشاركين.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات القمة.