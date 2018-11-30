"ترامب" يلغي لقاءَيْن رسميَّيْن مع رئيسَيْ تركيا وكوريا الجنوبية بقمة العشرين

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى لقاءَين رسميَّيْن له مع كل من رئيسَيْ تركيا وكوريا الجنوبية رجب طيب أردوغان ومون جاي، وذلك على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب سيجري مباحثات غير رسمية مع كل من الرئيسَيْن بدلاً من اللقاءَيْن الرسميَّيْن اللذين كانا مقررَيْن في وقت سابق.
ولم تكشف المتحدثة عن سبب تخفيض مستوى اللقاءَيْن بين ترامب والرئيسَيْن التركي والكوري الجنوبي.
"ترامب" يلغي لقاءَيْن رسميَّيْن مع رئيسَيْ تركيا وكوريا الجنوبية بقمة العشرينحامد العلي الخليج 365 2018-11-30
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى لقاءَين رسميَّيْن له مع كل من رئيسَيْ تركيا وكوريا الجنوبية رجب طيب أردوغان ومون جاي، وذلك على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب سيجري مباحثات غير رسمية مع كل من الرئيسَيْن بدلاً من اللقاءَيْن الرسميَّيْن اللذين كانا مقررَيْن في وقت سابق.
ولم تكشف المتحدثة عن سبب تخفيض مستوى اللقاءَيْن بين ترامب والرئيسَيْن التركي والكوري الجنوبي.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
09:18 PM
"ساندرز" لم تكشف سبب تخفيض المستوى إلى مباحثات غير رسمية معهما
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى لقاءَين رسميَّيْن له مع كل من رئيسَيْ تركيا وكوريا الجنوبية رجب طيب أردوغان ومون جاي، وذلك على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب سيجري مباحثات غير رسمية مع كل من الرئيسَيْن بدلاً من اللقاءَيْن الرسميَّيْن اللذين كانا مقررَيْن في وقت سابق.
ولم تكشف المتحدثة عن سبب تخفيض مستوى اللقاءَيْن بين ترامب والرئيسَيْن التركي والكوري الجنوبي.
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المصدر : الخليج 365
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