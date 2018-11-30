ولي العهد يلتقي رئيس جنوب أفريقيا ونائب الرئيس الإندونيسي بقمة الـ20

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامة سموه في العاصمة الأرجنتينية بوينس، بكلٍّ من: رئيس جنوب أفريقيا، ونائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف كالا، وذلك على هامش انعقاد قمة العشرين.
وكانت أعمال قمة مجموعة العشرين قد انطلقت في وقت سابق من اليوم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. ورأس وفد المملكة العربية السعودية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ولي العهد يلتقي رئيس جنوب أفريقيا ونائب الرئيس الإندونيسي بقمة الـ20صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-30
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامة سموه في العاصمة الأرجنتينية بوينس، بكلٍّ من: رئيس جنوب أفريقيا، ونائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف كالا، وذلك على هامش انعقاد قمة العشرين.
وكانت أعمال قمة مجموعة العشرين قد انطلقت في وقت سابق من اليوم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. ورأس وفد المملكة العربية السعودية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
09:14 PM
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامة سموه في العاصمة الأرجنتينية بوينس، بكلٍّ من: رئيس جنوب أفريقيا، ونائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف كالا، وذلك على هامش انعقاد قمة العشرين.
وكانت أعمال قمة مجموعة العشرين قد انطلقت في وقت سابق من اليوم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. ورأس وفد المملكة العربية السعودية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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المصدر : الخليج 365
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