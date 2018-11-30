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انت الان تتابع بالفيديو.. مليون ريال يوفرها "تعليم القويعية" كل عام لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توفر إدارة التعليم بمحافظة القويعية مليون ريال سنوياً بفضل الترشيد في شراء الأثاث والأجهزة الجديدة وإصلاح القديم والمعطل منها، وأثمرت مبادرة "مستودعات بلا رجيع" في اختصار الوقت، وضمان سير العملية التعليمية دون توقف.
وأبدى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إعجابه بالنتائج، مقدماً الشكر والتقدير لإدارة تعليم القويعية وذلك نظير تميزهم في تفعيل مبادرة مشروع "مستودعات بلا رجيع" بمرحلتها الثانية، بهدف إعادة تأهيل التجهيزات المدرسية بمشاركة كوادر مهنية سعودية، خدمةً للطلاب والطالبات وإسهاماً في ترشيد الإنفاق.
وأوضح مدير التعليم بالقويعية الدكتور عبدالله الظافري نتائج المبادرة بقوله: بدأنا العمل على تدوير الأثاث والاستفادة منه، ومن ثم إعادته للمدارس، في السابق كانت تعود متهالكة تحت مسمى "تالف" وتحتاج المدارس إلى وقت طويل لطلب البديل، وتم تأمين 1900 مقعد وطاولة للطلاب، والتي تم توزيعها لأكثر من 50 مدرسة، بالإضافة إلى صيانة أكثر من 50 مكتباً للمعلمين وزعت على 15 مدرسة، وأكثر من 100 جهاز حاسب آلي وطابعات وآلات تصوير، و60 طقم أثاث من أطقم كنب المكاتب.
بالفيديو.. مليون ريال يوفرها "تعليم القويعية" كل عام لهذا السببعيسى الحربي الخليج 365 2018-11-30
توفر إدارة التعليم بمحافظة القويعية مليون ريال سنوياً بفضل الترشيد في شراء الأثاث والأجهزة الجديدة وإصلاح القديم والمعطل منها، وأثمرت مبادرة "مستودعات بلا رجيع" في اختصار الوقت، وضمان سير العملية التعليمية دون توقف.
وأبدى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إعجابه بالنتائج، مقدماً الشكر والتقدير لإدارة تعليم القويعية وذلك نظير تميزهم في تفعيل مبادرة مشروع "مستودعات بلا رجيع" بمرحلتها الثانية، بهدف إعادة تأهيل التجهيزات المدرسية بمشاركة كوادر مهنية سعودية، خدمةً للطلاب والطالبات وإسهاماً في ترشيد الإنفاق.
وأوضح مدير التعليم بالقويعية الدكتور عبدالله الظافري نتائج المبادرة بقوله: بدأنا العمل على تدوير الأثاث والاستفادة منه، ومن ثم إعادته للمدارس، في السابق كانت تعود متهالكة تحت مسمى "تالف" وتحتاج المدارس إلى وقت طويل لطلب البديل، وتم تأمين 1900 مقعد وطاولة للطلاب، والتي تم توزيعها لأكثر من 50 مدرسة، بالإضافة إلى صيانة أكثر من 50 مكتباً للمعلمين وزعت على 15 مدرسة، وأكثر من 100 جهاز حاسب آلي وطابعات وآلات تصوير، و60 طقم أثاث من أطقم كنب المكاتب.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
09:06 PM
"العيسى" أبدى إعجابه في مبادرة "مستودعات بلا رجيع"
توفر إدارة التعليم بمحافظة القويعية مليون ريال سنوياً بفضل الترشيد في شراء الأثاث والأجهزة الجديدة وإصلاح القديم والمعطل منها، وأثمرت مبادرة "مستودعات بلا رجيع" في اختصار الوقت، وضمان سير العملية التعليمية دون توقف.
وأبدى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إعجابه بالنتائج، مقدماً الشكر والتقدير لإدارة تعليم القويعية وذلك نظير تميزهم في تفعيل مبادرة مشروع "مستودعات بلا رجيع" بمرحلتها الثانية، بهدف إعادة تأهيل التجهيزات المدرسية بمشاركة كوادر مهنية سعودية، خدمةً للطلاب والطالبات وإسهاماً في ترشيد الإنفاق.
وأوضح مدير التعليم بالقويعية الدكتور عبدالله الظافري نتائج المبادرة بقوله: بدأنا العمل على تدوير الأثاث والاستفادة منه، ومن ثم إعادته للمدارس، في السابق كانت تعود متهالكة تحت مسمى "تالف" وتحتاج المدارس إلى وقت طويل لطلب البديل، وتم تأمين 1900 مقعد وطاولة للطلاب، والتي تم توزيعها لأكثر من 50 مدرسة، بالإضافة إلى صيانة أكثر من 50 مكتباً للمعلمين وزعت على 15 مدرسة، وأكثر من 100 جهاز حاسب آلي وطابعات وآلات تصوير، و60 طقم أثاث من أطقم كنب المكاتب.
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المصدر : الخليج 365
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