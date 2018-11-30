متخصص: لا صحة لمقطع وجود أسد في جبال السعودية

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فنَّد متخصص في مجال الحيوان صحة تداوُل رواد مواقع التواصل مقطعًا مصورًا لأسد في السعودية.
وفي هذا الإطار قال أحمد البوق، المتخصص في مجال البيئة وسلوك حيوان: إن الأسد المنتشر مقطعه هو الأسد الإفريقي، ولا يوجد في السعودية. وأرجح أن المقطع من خارج السعودية، وتم فبركته كما هي العادة في كثير من وسائط التواصل الاجتماعي؛ وذلك لإثارة البلبلة والذعر بين الناس. وهناك احتمال أن يكون يربَّى في الأسر في إحدى المجموعات الخاصة، وخرج من عرينه لأي سبب.
وأضاف بأن الأسد العربي أقرب للأسد الآسيوي، وهو أصغر حجمًا من مثيله الإفريقي، وقد انقرض من السعودية والجزيرة العربية بشكل عام منذ ما يزيد على القرن، ويوجد الآسيوي حاليًا في محمية جير ناشيونال بارك في شمال غرب الهند، وهو المكان الوحيد في العالم الذي ما زالت به الأسود الآسيوية في البرية.
وختم: الأسود تفضل البيئات المنخفضة والمفتوحة، وتتجنب البيئات الجبلية نظرًا لكبر حجمها، وثقل حركتها، وآلياتها في الصيد التي تعتمد على مطاردة الفرائس، وهذا تحده البيئات الجبلية.
متخصص: لا صحة لمقطع وجود أسد في جبال السعوديةعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2018-11-30
فنَّد متخصص في مجال الحيوان صحة تداوُل رواد مواقع التواصل مقطعًا مصورًا لأسد في السعودية.
وفي هذا الإطار قال أحمد البوق، المتخصص في مجال البيئة وسلوك حيوان: إن الأسد المنتشر مقطعه هو الأسد الإفريقي، ولا يوجد في السعودية. وأرجح أن المقطع من خارج السعودية، وتم فبركته كما هي العادة في كثير من وسائط التواصل الاجتماعي؛ وذلك لإثارة البلبلة والذعر بين الناس. وهناك احتمال أن يكون يربَّى في الأسر في إحدى المجموعات الخاصة، وخرج من عرينه لأي سبب.
وأضاف بأن الأسد العربي أقرب للأسد الآسيوي، وهو أصغر حجمًا من مثيله الإفريقي، وقد انقرض من السعودية والجزيرة العربية بشكل عام منذ ما يزيد على القرن، ويوجد الآسيوي حاليًا في محمية جير ناشيونال بارك في شمال غرب الهند، وهو المكان الوحيد في العالم الذي ما زالت به الأسود الآسيوية في البرية.
وختم: الأسود تفضل البيئات المنخفضة والمفتوحة، وتتجنب البيئات الجبلية نظرًا لكبر حجمها، وثقل حركتها، وآلياتها في الصيد التي تعتمد على مطاردة الفرائس، وهذا تحده البيئات الجبلية.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
09:04 PM
قال: الأسود تفضل البيئات المنخفضة والمفتوحة وتتجنب الجبلية
فنَّد متخصص في مجال الحيوان صحة تداوُل رواد مواقع التواصل مقطعًا مصورًا لأسد في السعودية.
وفي هذا الإطار قال أحمد البوق، المتخصص في مجال البيئة وسلوك حيوان: إن الأسد المنتشر مقطعه هو الأسد الإفريقي، ولا يوجد في السعودية. وأرجح أن المقطع من خارج السعودية، وتم فبركته كما هي العادة في كثير من وسائط التواصل الاجتماعي؛ وذلك لإثارة البلبلة والذعر بين الناس. وهناك احتمال أن يكون يربَّى في الأسر في إحدى المجموعات الخاصة، وخرج من عرينه لأي سبب.
وأضاف بأن الأسد العربي أقرب للأسد الآسيوي، وهو أصغر حجمًا من مثيله الإفريقي، وقد انقرض من السعودية والجزيرة العربية بشكل عام منذ ما يزيد على القرن، ويوجد الآسيوي حاليًا في محمية جير ناشيونال بارك في شمال غرب الهند، وهو المكان الوحيد في العالم الذي ما زالت به الأسود الآسيوية في البرية.
وختم: الأسود تفضل البيئات المنخفضة والمفتوحة، وتتجنب البيئات الجبلية نظرًا لكبر حجمها، وثقل حركتها، وآلياتها في الصيد التي تعتمد على مطاردة الفرائس، وهذا تحده البيئات الجبلية.
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المصدر : الخليج 365
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