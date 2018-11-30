مكة.. الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية

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دعت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تتضمن هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة .
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الحالة الجوية بناء على ما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى حالة عدم استقرار في الطقس، وتتضمن متغيرات جوية، يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة، منها مكة المكرمة.
وأهاب الرائد الشريف بالإخوة المواطنين والمقيمين لضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح. وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.. راجين من الله السلامة للجميع.
مكة.. الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجويةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-30
دعت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تتضمن هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة .
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الحالة الجوية بناء على ما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى حالة عدم استقرار في الطقس، وتتضمن متغيرات جوية، يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة، منها مكة المكرمة.
وأهاب الرائد الشريف بالإخوة المواطنين والمقيمين لضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح. وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.. راجين من الله السلامة للجميع.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
08:47 PM
بعد ورود توقعات بهطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة
دعت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تتضمن هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة .
وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الحالة الجوية بناء على ما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى حالة عدم استقرار في الطقس، وتتضمن متغيرات جوية، يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة، من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة، منها مكة المكرمة.
وأهاب الرائد الشريف بالإخوة المواطنين والمقيمين لضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح. وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.. راجين من الله السلامة للجميع.
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المصدر : الخليج 365
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