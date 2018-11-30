شاهد.. مسن يدهس ذئبًا افترس 10 رؤوس من أغنامه بـ"غيثاء" الطائف

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تخلص مواطن مسن من ذئب؛ افترس عددًا من رؤوس الأغنام التي يمتلكها في قرية الغيثاء شمالي الطائف. ويعد هذا الذئب الثاني الذي قام المسن بقتله خلال ستة أشهر؛ ما يعني أن المنطقة قد يتكاثر فيها هذا النوع من الحيوانات المفترسة.
وكان العم "زراق بن مرزوق الذيابي" الذي يسكن في قرية الغيثاء شمالي محافظة الطائف، التي تبعد عنها نحو 150 كم، قد ترصد لـ"ذئب"؛ كان قد قضى على 10 من أغنامه افتراسًا بعد مهاجمتها ليلاً في حظيرتها.
وظل العم "الذيابي" يبحث عنه حتى لاحظه أثناء تجواله بمركبته في المنطقة؛ فتابعه حتى دهسه، وظل تحت إطارات مركبته متخلصًا منه، في الوقت الذي كان فيه أحد مُلاك الأغنام قد افتقد أكثر من 40 رأسًا من أغنامه قبل أسبوعين؛ ما يعني افتراسها ربما من ذلك الذئب أو غيره.
يُشار إلى أن العم "الذيابي" كان قد تخلص من ذئب قبل ستة أشهر بعد أن واجهه وقتله بضربة فأس على رأسه؛ ما يعني استمرار وجود الذئاب بالمنطقة.
شاهد.. مسن يدهس ذئبًا افترس 10 رؤوس من أغنامه بـ"غيثاء" الطائففهد العتيبي الخليج 365 2018-11-30
تخلص مواطن مسن من ذئب؛ افترس عددًا من رؤوس الأغنام التي يمتلكها في قرية الغيثاء شمالي الطائف. ويعد هذا الذئب الثاني الذي قام المسن بقتله خلال ستة أشهر؛ ما يعني أن المنطقة قد يتكاثر فيها هذا النوع من الحيوانات المفترسة.
وكان العم "زراق بن مرزوق الذيابي" الذي يسكن في قرية الغيثاء شمالي محافظة الطائف، التي تبعد عنها نحو 150 كم، قد ترصد لـ"ذئب"؛ كان قد قضى على 10 من أغنامه افتراسًا بعد مهاجمتها ليلاً في حظيرتها.
وظل العم "الذيابي" يبحث عنه حتى لاحظه أثناء تجواله بمركبته في المنطقة؛ فتابعه حتى دهسه، وظل تحت إطارات مركبته متخلصًا منه، في الوقت الذي كان فيه أحد مُلاك الأغنام قد افتقد أكثر من 40 رأسًا من أغنامه قبل أسبوعين؛ ما يعني افتراسها ربما من ذلك الذئب أو غيره.
يُشار إلى أن العم "الذيابي" كان قد تخلص من ذئب قبل ستة أشهر بعد أن واجهه وقتله بضربة فأس على رأسه؛ ما يعني استمرار وجود الذئاب بالمنطقة.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
08:40 PM
كان قد قتل آخر قبل ستة أشهر بضربة فأس على رأسه
تخلص مواطن مسن من ذئب؛ افترس عددًا من رؤوس الأغنام التي يمتلكها في قرية الغيثاء شمالي الطائف. ويعد هذا الذئب الثاني الذي قام المسن بقتله خلال ستة أشهر؛ ما يعني أن المنطقة قد يتكاثر فيها هذا النوع من الحيوانات المفترسة.
وكان العم "زراق بن مرزوق الذيابي" الذي يسكن في قرية الغيثاء شمالي محافظة الطائف، التي تبعد عنها نحو 150 كم، قد ترصد لـ"ذئب"؛ كان قد قضى على 10 من أغنامه افتراسًا بعد مهاجمتها ليلاً في حظيرتها.
وظل العم "الذيابي" يبحث عنه حتى لاحظه أثناء تجواله بمركبته في المنطقة؛ فتابعه حتى دهسه، وظل تحت إطارات مركبته متخلصًا منه، في الوقت الذي كان فيه أحد مُلاك الأغنام قد افتقد أكثر من 40 رأسًا من أغنامه قبل أسبوعين؛ ما يعني افتراسها ربما من ذلك الذئب أو غيره.
يُشار إلى أن العم "الذيابي" كان قد تخلص من ذئب قبل ستة أشهر بعد أن واجهه وقتله بضربة فأس على رأسه؛ ما يعني استمرار وجود الذئاب بالمنطقة.
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المصدر : الخليج 365
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