شاهد.. مسن يدهس ذئبًا افترس 10 رؤوس من أغنامه بـ"غيثاء" الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - كان قد قتل آخر قبل ستة أشهر بضربة فأس على رأسه

تخلص مواطن مسن من ذئب؛ افترس عددًا من رؤوس الأغنام التي يمتلكها في قرية الغيثاء شمالي الطائف. ويعد هذا الذئب الثاني الذي قام المسن بقتله خلال ستة أشهر؛ ما يعني أن المنطقة قد يتكاثر فيها هذا النوع من الحيوانات المفترسة.

وكان العم "زراق بن مرزوق الذيابي" الذي يسكن في قرية الغيثاء شمالي محافظة الطائف، التي تبعد عنها نحو 150 كم، قد ترصد لـ"ذئب"؛ كان قد قضى على 10 من أغنامه افتراسًا بعد مهاجمتها ليلاً في حظيرتها.

وظل العم "الذيابي" يبحث عنه حتى لاحظه أثناء تجواله بمركبته في المنطقة؛ فتابعه حتى دهسه، وظل تحت إطارات مركبته متخلصًا منه، في الوقت الذي كان فيه أحد مُلاك الأغنام قد افتقد أكثر من 40 رأسًا من أغنامه قبل أسبوعين؛ ما يعني افتراسها ربما من ذلك الذئب أو غيره.

يُشار إلى أن العم "الذيابي" كان قد تخلص من ذئب قبل ستة أشهر بعد أن واجهه وقتله بضربة فأس على رأسه؛ ما يعني استمرار وجود الذئاب بالمنطقة.