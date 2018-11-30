تقرير بريطاني: قادة العالم رحَّبوا بحرارة بولي العهد في G20

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قادة العالم في قمة العشرين "G20" التي انطلقت أعمالها اليوم الجمعة في الأرجنتين؛ رحَّبوا بحرارة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس الوفد السعودي في قمة الكبار.
وأشار التقرير البريطاني إلى لقاءات عدد من القادة والمسؤولين الدوليين مع ولي العهد في القمة، ومنها لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان، ورئيس المكسيك انريكي بينيا نييتو، على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.
إلى جانب ذلك جاء اللقاء الودّي والمصافحة الحميمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد وفتحه أحاديث ودية خلال الجلسة العامة الأولى للقمة، ومصافحة رئيس جنوب أفريقيا. كما رحَّب عدد آخر من الرؤساء ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد، أثناء التقاط القادة لصورة جماعية بعد انتهاء الجلسة العامة.
وينتظر أن يجمع لقاء مرتقب بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وولي العهد، إلى جانب لقاء آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يتوقع أن يكون هناك لقاء كذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تقرير بريطاني: قادة العالم رحَّبوا بحرارة بولي العهد في G20خالد علي الخليج 365 2018-11-30
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قادة العالم في قمة العشرين "G20" التي انطلقت أعمالها اليوم الجمعة في الأرجنتين؛ رحَّبوا بحرارة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس الوفد السعودي في قمة الكبار.
وأشار التقرير البريطاني إلى لقاءات عدد من القادة والمسؤولين الدوليين مع ولي العهد في القمة، ومنها لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان، ورئيس المكسيك انريكي بينيا نييتو، على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.
إلى جانب ذلك جاء اللقاء الودّي والمصافحة الحميمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد وفتحه أحاديث ودية خلال الجلسة العامة الأولى للقمة، ومصافحة رئيس جنوب أفريقيا. كما رحَّب عدد آخر من الرؤساء ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد، أثناء التقاط القادة لصورة جماعية بعد انتهاء الجلسة العامة.
وينتظر أن يجمع لقاء مرتقب بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وولي العهد، إلى جانب لقاء آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يتوقع أن يكون هناك لقاء كذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
08:39 PM
سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قادة العالم في قمة العشرين "G20" التي انطلقت أعمالها اليوم الجمعة في الأرجنتين؛ رحَّبوا بحرارة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس الوفد السعودي في قمة الكبار.
وأشار التقرير البريطاني إلى لقاءات عدد من القادة والمسؤولين الدوليين مع ولي العهد في القمة، ومنها لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان، ورئيس المكسيك انريكي بينيا نييتو، على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.
إلى جانب ذلك جاء اللقاء الودّي والمصافحة الحميمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد وفتحه أحاديث ودية خلال الجلسة العامة الأولى للقمة، ومصافحة رئيس جنوب أفريقيا. كما رحَّب عدد آخر من الرؤساء ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد، أثناء التقاط القادة لصورة جماعية بعد انتهاء الجلسة العامة.
وينتظر أن يجمع لقاء مرتقب بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وولي العهد، إلى جانب لقاء آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يتوقع أن يكون هناك لقاء كذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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المصدر : الخليج 365
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