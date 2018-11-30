"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على الشرقية والقصيم وتبوك

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر الإنذار المبكر 3 تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الشرقية والقصيم وتبوك.
وذكرت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حفر الباطن والقيصوصة والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة 19.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الثانية من صباح السبت.
وتشهد منطقة القصيم أيضاً هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على البكيرية وعنيزة وبريدة والرس والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة 19.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الثانية من صباح السبت.
وكذلك نبهت منطقة تبوك بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الشدخ والشبحة والشبعان الأجزاء الشرقية من محافظة أملج والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة 19.25 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح السبت.
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على الشرقية والقصيم وتبوكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-30
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر الإنذار المبكر 3 تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الشرقية والقصيم وتبوك.
وذكرت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حفر الباطن والقيصوصة والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة 19.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الثانية من صباح السبت.
وتشهد منطقة القصيم أيضاً هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على البكيرية وعنيزة وبريدة والرس والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة 19.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الثانية من صباح السبت.
وكذلك نبهت منطقة تبوك بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الشدخ والشبحة والشبعان الأجزاء الشرقية من محافظة أملج والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة 19.25 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح السبت.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
08:38 PM
تشمل حفر الباطن وبريدة وأملج وتستمر حتى الثانية من صباح السبت
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر الإنذار المبكر 3 تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الشرقية والقصيم وتبوك.
وذكرت الهيئة أن المنطقة الشرقية تشهد هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على حفر الباطن والقيصوصة والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة 19.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الثانية من صباح السبت.
وتشهد منطقة القصيم أيضاً هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على البكيرية وعنيزة وبريدة والرس والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة 19.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الثانية من صباح السبت.
وكذلك نبهت منطقة تبوك بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الشدخ والشبحة والشبعان الأجزاء الشرقية من محافظة أملج والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة 19.25 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح السبت.
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المصدر : الخليج 365
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