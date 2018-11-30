شاهد.. "روضة القاع" بثرمداء تكسوها الخضرة وتحفها الكثبان الذهبية

محمد بن مسعود - الدمام - مناظر ربيعية خلابة وثقتها عدسة "الخليج 365".. وتبعد عن الرياض ١٥٠ كلم

كست مظاهر الربيع روضة "القاع" بمركز ثرمداء شمال شرق محافظة مرات، وسط اهتمام من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحمايتها من دخول المركبات.

واجتذبت الروضة الخضراء المحفوفة بالكثبان المتنزهين ومحبي البر؛ إذ جمعت بين روعة الروض الفواح وجمال الكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهتين الشرقية والشمالية.

وتقع الروضة شمال شرق مركز ثرمداء على ضفاف النفود وتبعد عن مدينة الرياض 150 كم، ويمكن الوصول إليها عن طريق "صلبوخ- حريملاء - القصب - ثرمداء"، أو عن طريق "ضرما - مرات - ثرمداء".

وقام فرع وزارة البيئة، بحماية الروضة من دخول المركبات والحيوانات فيها؛ من خلال مراقبتها بالسيارات المتجولة في الموقع، كما قام فرع بلدية ثرمداء بتنفيذ طريق حول الروضة، وتوفير أهم الخدمات كالنظافة وخزانات المياه.

ويعتبر موقع مدينة ثرمداء مميزاً لوقوعها بين رمال نفود "الرغام" الذهبية من جهة الشرق، والمرتفعات الجبلية من جهة الغرب التي تنحدر منها أودية النخيل ووادي الصنع ووادي الجمل، ووادي الكليبية.