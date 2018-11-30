عام / انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
بيروت 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
انتهك الإحتلال الإسرائيلي مجدداً للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم ،أن زورقًا حربيًا تابعاً للقوات الإسرائيلية أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل لمسافة أقصاها حوالى 535 متراً .
وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان .
// انتهى //
19:56ت م
0102
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .