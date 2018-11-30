السعودية اليوم / انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية

‫بيروت 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس‬انتهك الإحتلال الإسرائيلي مجدداً للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم ،أن زورقًا حربيًا تابعاً للقوات الإسرائيلية أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل لمسافة أقصاها حوالى 535 متراً .وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان .// انتهى //19:56ت م0102