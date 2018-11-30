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شكرا لقرائتكم سليمان الراجحي لرواد الأعمال: فشل البدايات طبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد رجل الأعمال سليمان الراجحي أن العقبات والتحديات أمام رواد الأعمال عديدة، وقد كانت سببًا في فشل مشاريع بعضهم.
وقال الراجحي: إنه لو تأمل الشباب تجارب من سبقوهم لأيقنوا أن كثيرًا ممن دخل في التجارة فشلوا في البدايات، ثم نجحوا، وبعدها تعددت نجاحاتهم.
وتابع رجل الأعمال أن من يريد أن ينجح تجاريًّا دون أن يتعرض لهزات سيواجه متاعب قد توقفه عن مشروعه.
وشدد الراجحي على ضرورة أن يتحلى رائد الأعمال بقوة الإرادة والإصرار على الوصول لأهدافه، مضيفًا: “ستأتيك إخفاقات وتدعوك نفسك للتوقف، والشخص العصامي الذي لديه عزيمة قوية يستمر في المحاولة حتى يصل”.
وأردف: “كثير من الناجحين يتذكرون لحظات الفشل، ونشروها حتى تكون دروسًا لهم وللآخرين”.
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