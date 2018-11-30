شكرا لقرائتكم تحذير.. رؤية متدنية على طريق الساحل والمدينة المنورة – ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من تدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من طريق الساحل طريق مكة المكرمة- جدة وأيضًا طريق المدينة المنورة- طريق ينبع.

ولفت المركز إلى أن تدني الرؤية يعود إلى وجود موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وشدد المركز على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق.

وفي سياق متصل، هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد أصدر تحذيرًا باللون الأحمر حول استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

وقال الإنذار المبكر: إن الحالة تشمل ينبع وينبع النخل والسويق والفقرة والمسيجيد والجفر، وقد تمتد إلى المدينة المنورة والعيص وبدر والأجزاء المجاورة لها، موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

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