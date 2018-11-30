الان تتابع “مدني مكة” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر عقب تنبيه الأرصاد عن هطول أمطار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365 - حجب العصيمي:

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، اليوم، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.