الان تتابع أردوغان يواصل القمع.. اعتقال 4 قياديين من حزب معارض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتقلت أجهزة الأمن التركية، اليوم، 4 قياديين من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بعد رفض القضاء إخلاء سبيل زعيمه السابق صلاح الدين دميرطاش، ضمن سلسلة من المضايقات التي يمارسها نظام الرئيس أردوغان على المعارضين.

وأوقفت قوات الأمن التركية في ولاية إزمير غربي البلاد بناء على طلب من الادعاء العام، 8 أعضاء وقيادات في الحزب قبل أيام، وطالت الحملة قادة الحزب، وأبرزهم رئيسه السابق صلاح الدين دميرطاش، المحبوس منذ عام 2016، وفقا لتقارير تركية.

واتخذت المحكمة قرارها رغم مطالبة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية السلطات التركية بإطلاق سراح “دميرطاش”.

وقال محامي السياسي التركي المعارض، وفقا لقناة “سكاي نيوز” الفضائية مساء اليوم الجمعة، إن محكمة تركية قضت باستمرار حبس دمرداش بعد أن دعا أكبر مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى سرعة الإفراج عنه.

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا لتركيا بإنهاء احتجاز دمراداش قبل محاكمته، وقالت إن حقوقه في محاكمة عاجلة انتهكت.

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن استمرار احتجازه انتهاك لتعهد تركيا بالالتزام بأحكامها.

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في وقت سابق للإفراج عن دمراداش، الذي ألقي القبض عليه قبل أكثر من عامين على خلفية تهم بالإرهاب.