شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بمليونين و176 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ضبطت الحملات الأمنية الميدانية المشتركة "وطن بلا مخالف" منذ انطلاقها في 26 صفر من العام الماضي وحتى 21 ربيع الأول الحالي مليونين و176 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف المناطق.

نتائج الضبطيات:

أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات في كل المناطق 2176517 مخالفا، منهم

1686891 مخالفا لنظام الإقامة

334373 مخالفا لنظام العمل

155253 مخالفا لنظام أمن الحدود

52 % يمنيو الجنسية

45 % إثيوبيو الجنسية

3 % جنسيات أخرى

ضبط 1727 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة

رابعا: إجمالي المواطنين الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 895 مواطنا، منهم

857 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم

38 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم

خامسا: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12926 وافدا مخالفا، منهم

10854 رجلا

2072 امرأة

سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 344622 مخالفا