شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بمليونين و176 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
ضبطت الحملات الأمنية الميدانية المشتركة "وطن بلا مخالف" منذ انطلاقها في 26 صفر من العام الماضي وحتى 21 ربيع الأول الحالي مليونين و176 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف المناطق.
نتائج الضبطيات:
أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات في كل المناطق 2176517 مخالفا، منهم
- 1686891 مخالفا لنظام الإقامة
- 334373 مخالفا لنظام العمل
- 155253 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 52 % يمنيو الجنسية
- 45 % إثيوبيو الجنسية
- 3 % جنسيات أخرى
- ضبط 1727 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة
رابعا: إجمالي المواطنين الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 895 مواطنا، منهم
- 857 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم
- 38 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم
- خامسا: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12926 وافدا مخالفا، منهم
- 10854 رجلا
- 2072 امرأة
سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 344622 مخالفا
- 312185 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- 379691 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
- 564800 مخالف جرى ترحيلهم إلى بلدانهم
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