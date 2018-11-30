"طيران ناس" يعتزم إطلاق رحلات من 4 مدن إندونيسية إلى المدينة

أعلن "طيران ناس"؛ الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عزمه إطلاق رحلات مباشرة من أربع مدن رئيسة في إندونيسيا في القريب العاجل، هي "جاكرتا، وميدان، وماكاسار، وسورابايا" إلى المدينة المنوّرة، على أن تكون العودة إلى إندونيسيا من جدة.
وقال النائب الأعلى للرئيس التنفيذي للحج والعمرة والاتفاقيات الثنائية أحمد سلطان: خطتنا لتشغيل أربع محطات في إندونيسيا ستكون بمعدل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً من جاكرتا إلى المدينة المنوّرة "الثلاثاء، والخميس، والسبت"، ورحلتين مباشرتين أسبوعياً من سورابايا إلى المدينة المنوّرة "الأربعاء، والخميس"، ورحلتين مباشرتين أسبوعياً من ماكاسار وميدان إلى المدينة المنوّرة "الثلاثاء والأحد".
وأضاف "سلطان"؛ أنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد الإطلاق.
وأردف: "طيران ناس" سيشغل الوجهات من وإلى إندونيسيا عبر أسطول طائرات من طراز بوينج "747 - 400" بالدرجة السياحية ودرجة الأعمال التي نستهدف بها المعتمرين من إندونيسيا.
وتابع: من خلال هذه الأسواق الجديدة سنحرص على تسويق وترويج زيارة المدن السياحية السعودية، وذلك للاستفادة من سوق محتمل للسياحة الإسلامية، إلى جانب العمرة.
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