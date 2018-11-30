أمطار غزيرة على مراكز شمال ينبع وأملج.. و"المدني" يحذر

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تشهد قرى ومراكز شمال ينبع، حالياً، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية، شملت مراكز "تلعة نزا وخمال والنباة" وبعض القرى التابعة لها والمرتفعات الجبلية.

وقد هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة على محافظة أملج شملت "البوانة وشثاث الشبعان" وبعض المراكز والقرى، وسالت على إثرها بعض من الأودية والشعاب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على محافظة العيص تشمل الفرع والنجف والأجزاء المجاورة لها، موضحة أن الحالة ستستمر إلى الساعة الثالثة من مساء اليوم الجمعة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين وزوار المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر، إذ تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر أجزاء كبيرة من المنطقة وخصوصًا الساحلية منها بالأمطار والسيول.

وطالب قائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والمحافظة، لأبنائهم ومتابعتهم واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني.

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