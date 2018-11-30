- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انت الان تتابع انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمشي في 26 مدينة ومحافظة بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انطلقت فعاليات اليوم العالمي للمشي التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في 26 مدينة ومحافظة بالمملكة، وقطع المشاركون مسافة 2 كيلو متر في منتزه الملك عبدالله في الملز بمدينة الرياض.
وهيأت وقت اللياقة الراعي الرسمي في الفعالية مدربين مختصين في اللياقة البدنية لإجراء حركات الإحماء للمشاركين قبل انطلاق الفعالية في كافة المدن المشاركة لتفادي الإصابات ولنشر ثقافة الإحماء والتدريبات الصحيحة قبل مزاولة أي رياضة، كما قدمت بطاقات دخول مجانية لأكثر من 1000 مشارك ومشاركة في مراكز وقت اللياقة.
الجدير بالذكر أن عددًا من الجهات الحكومية شاركت في الفعالية من الدفاع المدني والشرطة ووزارة الصحة.
انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمشي في 26 مدينة ومحافظة بالسعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-30
انطلقت فعاليات اليوم العالمي للمشي التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في 26 مدينة ومحافظة بالمملكة، وقطع المشاركون مسافة 2 كيلو متر في منتزه الملك عبدالله في الملز بمدينة الرياض.
وهيأت وقت اللياقة الراعي الرسمي في الفعالية مدربين مختصين في اللياقة البدنية لإجراء حركات الإحماء للمشاركين قبل انطلاق الفعالية في كافة المدن المشاركة لتفادي الإصابات ولنشر ثقافة الإحماء والتدريبات الصحيحة قبل مزاولة أي رياضة، كما قدمت بطاقات دخول مجانية لأكثر من 1000 مشارك ومشاركة في مراكز وقت اللياقة.
الجدير بالذكر أن عددًا من الجهات الحكومية شاركت في الفعالية من الدفاع المدني والشرطة ووزارة الصحة.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
08:04 PM
بتنظيم "هيئة الرياضة" وبالتعاون مع "اتحاد الرياضة المجتمعية"
انطلقت فعاليات اليوم العالمي للمشي التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في 26 مدينة ومحافظة بالمملكة، وقطع المشاركون مسافة 2 كيلو متر في منتزه الملك عبدالله في الملز بمدينة الرياض.
وهيأت وقت اللياقة الراعي الرسمي في الفعالية مدربين مختصين في اللياقة البدنية لإجراء حركات الإحماء للمشاركين قبل انطلاق الفعالية في كافة المدن المشاركة لتفادي الإصابات ولنشر ثقافة الإحماء والتدريبات الصحيحة قبل مزاولة أي رياضة، كما قدمت بطاقات دخول مجانية لأكثر من 1000 مشارك ومشاركة في مراكز وقت اللياقة.
الجدير بالذكر أن عددًا من الجهات الحكومية شاركت في الفعالية من الدفاع المدني والشرطة ووزارة الصحة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمشي في 26 مدينة ومحافظة بالسعودية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمشي في 26 مدينة ومحافظة بالسعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .