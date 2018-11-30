انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمشي في 26 مدينة ومحافظة بالسعودية

محمد بن مسعود - الدمام - بتنظيم "هيئة الرياضة " وبالتعاون مع "اتحاد الرياضة المجتمعية"

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للمشي التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في 26 مدينة ومحافظة بالمملكة، وقطع المشاركون مسافة 2 كيلو متر في منتزه الملك عبدالله في الملز بمدينة الرياض.

وهيأت وقت اللياقة الراعي الرسمي في الفعالية مدربين مختصين في اللياقة البدنية لإجراء حركات الإحماء للمشاركين قبل انطلاق الفعالية في كافة المدن المشاركة لتفادي الإصابات ولنشر ثقافة الإحماء والتدريبات الصحيحة قبل مزاولة أي رياضة، كما قدمت بطاقات دخول مجانية لأكثر من 1000 مشارك ومشاركة في مراكز وقت اللياقة.

الجدير بالذكر أن عددًا من الجهات الحكومية شاركت في الفعالية من الدفاع المدني والشرطة ووزارة الصحة.