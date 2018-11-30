- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع تعادلا إيجابياً.. القادسية والفيصلي حبايب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تعادل فريق القادسية الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق الفيصلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة ضمن الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة جاء الفيصلي تاسعاً بـ13 نقطة والقادسية عاشراً بـ11 نقطة.
انتهى الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين وتقاسم الفريقان أفضلية الاستحواذ فيما لم يستغل مهاجمو الفريقين الفرص المتاحة أمام كلا المرميين.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 46 تمكن إلتون جوزيه من تحقيق هدف التقدم للقادسية بعد استقباله للكرة على صدره ليسددها قوية في أقصى الناحية اليمنى للحارس.
وفي الدقيقة 61 عادل جوستافو النتيجة لصالح فريقه الفيصلي من ركلة جزاء واضعًا الكرة على يمين حارس المرمى.
تعادلا إيجابياً.. القادسية والفيصلي حبايبعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2018-11-30
تعادل فريق القادسية الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق الفيصلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة ضمن الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة جاء الفيصلي تاسعاً بـ13 نقطة والقادسية عاشراً بـ11 نقطة.
انتهى الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين وتقاسم الفريقان أفضلية الاستحواذ فيما لم يستغل مهاجمو الفريقين الفرص المتاحة أمام كلا المرميين.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 46 تمكن إلتون جوزيه من تحقيق هدف التقدم للقادسية بعد استقباله للكرة على صدره ليسددها قوية في أقصى الناحية اليمنى للحارس.
وفي الدقيقة 61 عادل جوستافو النتيجة لصالح فريقه الفيصلي من ركلة جزاء واضعًا الكرة على يمين حارس المرمى.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
07:57 PM
في الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
تعادل فريق القادسية الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق الفيصلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة ضمن الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة جاء الفيصلي تاسعاً بـ13 نقطة والقادسية عاشراً بـ11 نقطة.
انتهى الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين وتقاسم الفريقان أفضلية الاستحواذ فيما لم يستغل مهاجمو الفريقين الفرص المتاحة أمام كلا المرميين.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 46 تمكن إلتون جوزيه من تحقيق هدف التقدم للقادسية بعد استقباله للكرة على صدره ليسددها قوية في أقصى الناحية اليمنى للحارس.
وفي الدقيقة 61 عادل جوستافو النتيجة لصالح فريقه الفيصلي من ركلة جزاء واضعًا الكرة على يمين حارس المرمى.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تعادلا إيجابياً.. القادسية والفيصلي حبايب ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن تعادلا إيجابياً.. القادسية والفيصلي حبايب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .