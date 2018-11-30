تعادلا إيجابياً.. القادسية والفيصلي حبايب

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعادل فريق القادسية الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق الفيصلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة ضمن الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة جاء الفيصلي تاسعاً بـ13 نقطة والقادسية عاشراً بـ11 نقطة.

انتهى الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين وتقاسم الفريقان أفضلية الاستحواذ فيما لم يستغل مهاجمو الفريقين الفرص المتاحة أمام كلا المرميين.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 46 تمكن إلتون جوزيه من تحقيق هدف التقدم للقادسية بعد استقباله للكرة على صدره ليسددها قوية في أقصى الناحية اليمنى للحارس.

وفي الدقيقة 61 عادل جوستافو النتيجة لصالح فريقه الفيصلي من ركلة جزاء واضعًا الكرة على يمين حارس المرمى.