بدء أعمال قمة الـ20.. "ماكري" يستقبل ولي العهد والكاميرات تركز على الرؤساء

محمد بن مسعود - الدمام - قادة وفود الدول المشاركة للقاعة الرئيسية و" محمد بن سلمان " يزين وفد المملكة رئيساً

بدأت، اليوم، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة؛ كان في استقباله الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.

بعد ذلك، توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.