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انت الان تتابع بدء أعمال قمة الـ20.. "ماكري" يستقبل ولي العهد والكاميرات تركز على الرؤساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بدأت، اليوم، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة؛ كان في استقباله الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.
بعد ذلك، توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.
بدء أعمال قمة الـ20.. "ماكري" يستقبل ولي العهد والكاميرات تركز على الرؤساءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-30
بدأت، اليوم، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة؛ كان في استقباله الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.
بعد ذلك، توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
07:54 PM
قادة وفود الدول المشاركة للقاعة الرئيسية و"محمد بن سلمان" يزين وفد المملكة رئيساً
بدأت، اليوم، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة؛ كان في استقباله الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.
بعد ذلك، توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.
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المصدر : الخليج 365
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