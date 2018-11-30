شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يتبادل الأحاديث الودية مع الرئيس الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - قبيل انطلاق قمة الـ20 بالأرجنتين

نشرت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم (الجمعة)، صورتين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء تبادلهما الأحاديث الودية، قبيل انطلاق الجلسة العامة لقمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتُظهر الصورتان عمق المودة بين الرئيس بوتين وولي العهد، اللذيْن توثقت علاقتهما خلال اللقاءات والاجتماعات العديدة التي جمعتهما.

وكانت قمة مجموعة العشرين قد انطلقت، اليوم، بحضور قادة دول المجموعة، ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.