وُصفت باللقطة الأجمل في لقاء الكبار.. مصافحة مختلفة جمعت "بوتين" بولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام - فيديو متداول عكس مكانة المملكة لدى قادة العالم رغم المحاولات الشرسة للنيل منها

مصافحة مختلفة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وُصفت بأجمل لقطة التقطت في قمة العشرين التي انطلقت اليوم في الأرجنتين.



وتناقلت مواقع التواصل مقطع الفيديو الذي يصافح فيه بوتين الذي بدا سعيداً بلقاء ولي العهد في الجلسة العامة الأولى للقمة، بطريقة وصفها النشطاء بأنها تؤكد مدى قوة ومكانة المملكة لدى قادة العالم رغم المحاولات الشرسة للنيل منها.



وجلس الرئيس الروسي بوتين، في الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة العشرين، بالقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسيكون بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي وولي العهد السعودي أربعة رؤساء.



ويجلس على يسار ولي العهد السعودي الرئيس الروسي، ثم على يمينه رئيس جنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا على الترتيب، ومن ثم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.