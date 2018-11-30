بالصور.. انطلاق فعاليات رياضية بمناسبة اليوم العالمي للمشي بردف الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية المحافظ الميموني وبحضور وتنظيم رسمي من الجهات المعنية

نظمت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية مساء اليوم الجمعة؛ فعالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للمشي في منتزه الردف برعاية محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وسط حضور وتنظيم رسمي من الجهات المعنية.

وأكدت نورة الموسى مسؤولة سناب سمو الطائف أن هذه الفعالية تأتي تعزيزًا لتنمية الرياضة المجتمعية وتفعيل ممارسة ونشر الرياضة بين أوساط المجتمع ليكون مجتمعًا حيويًا وصحيًا، مشيرة إلى أن الممشى المخصص للنساء داخل حديقة الردف شهد عددًا كبيرًا من المشاركات.

يشار أن هذه الفعالية التي تُقام تزامناً مع اليوم العالمي للمشي 2018م، هدفت إلى رفع معدل ممارسة الرياضة، بوصف هذا الأمر أحد برامج الهيئة العامة للرياضة التي تنشد من خلالها إلى نشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحي بممارسة هذا النوع من الأنشطة الرياضية، ورفع معدل المشاركة المجتمعية في مثل هذه الأنشطة، وفقًا لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.

سعود الدعجاني جدة

متعب البقمي الطائف