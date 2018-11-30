اتحاد القدم يسمي أعضاء لجانه الدائمة والقضائية.. الفنية والحكام بلا رئيس

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز عن تسمية أعضاء لجانه الدائمة، وأعضاء غرفة فض المنازعات، وذلك على النحو التالي:



لجنة الانضباط والأخلاق:

- جيمس كيتشينغ ـ رئيسًا

- د. أيمن الرفاعي ـ نائبًا

- د. عبدالعزيز السويلم - عضوًا

- عبدالمجيد البطي - عضوًا

- هاني المالكي – عضوًا.

اللجنة الفنية:

- يعيّن لاحقًا ـ رئيسًا

عمر باخشوين ـ نائبًا

د. يحيى العيافي - عضوًا

تركي السلطان - عضوًا

خالد الفرحان - عضوًا

بندر الأحمدي - عضوًا

لجنة الحكام الرئيسية:

- يعيّن لاحقًا - رئيسًا

- خليل جلال ـ نائبًا

- د. عثمان القصبي - عضوًا

- محمد الغامدي - عضوًا

- عبدالله الشلوي - عضوًا

لجنة المسابقات:

ـ عادل البطي ـ رئيسًا

ـ صالح التويجري ـ نائبًا

ـ محيسن الجمعان ـ عضوًا

ـ خالد الطاسان ـ عضوًا

ـ عبدالمجيد المنصور ـ عضوًا

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين:

ـ فارس الضبيبان ـ رئيسًا

ـ معيض الشهري ـ نائبًا

- حسن التخيفي - عضوًا

- متعب الأحمد - عضوًا

- جابر الجهني - عضوًا

لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية:

ـ أضواء العريفي ـ رئيسًا

ـ نور شبيب ـ نائبًا

- نايف العبيد - عضوًا

- عوض آل خضر - عضوًا

عمر الحسن - عضوًا

اللجنة الطبية:

- د. مبارك المطوع ـ رئيسًا

- د. أنس الدهيشي ـ نائبًا

- د. فيصل العنزي - عضوًا

- د. أحمد القرني - عضوًا

- د. عبدالله الغنام - عضوًا

لجنة الاستئناف:

- د. محمد باصم ـ رئيسًا

- يزيد الرشيد ـ نائبًا

- د. أحمد باناعمة - عضوًا

- أحمد القنيعان - عضوًا

- محمد الثبيت - عضوًا

غرفة فض المنازعات:

- د. عبدالرحمن العبدالكريم ـ رئيسًا

- المحامي فيصل أبو خلف ـ نائبًا

- إبراهيم النعيم - عضوًا

- فهد الحجيري - عضوًا

- عبدالرزاق العنزي - عضوًا

- سعيد الشهراني – عضوًا.