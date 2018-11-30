اتحاد القدم يسمي أعضاء لجانه الدائمة والقضائية.. الفنية والحكام بلا رئيس

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز عن تسمية أعضاء لجانه الدائمة، وأعضاء غرفة فض المنازعات، وذلك على النحو التالي:
لجنة الانضباط والأخلاق:
- جيمس كيتشينغ ـ رئيسًا
- د. أيمن الرفاعي ـ نائبًا
- د. عبدالعزيز السويلم - عضوًا
- عبدالمجيد البطي - عضوًا
- هاني المالكي – عضوًا.
اللجنة الفنية:
- يعيّن لاحقًا ـ رئيسًا
عمر باخشوين ـ نائبًا
د. يحيى العيافي - عضوًا
تركي السلطان - عضوًا
خالد الفرحان - عضوًا
بندر الأحمدي - عضوًا
لجنة الحكام الرئيسية:
- يعيّن لاحقًا - رئيسًا
- خليل جلال ـ نائبًا
- د. عثمان القصبي - عضوًا
- محمد الغامدي - عضوًا
- عبدالله الشلوي - عضوًا
لجنة المسابقات:
ـ عادل البطي ـ رئيسًا
ـ صالح التويجري ـ نائبًا
ـ محيسن الجمعان ـ عضوًا
ـ خالد الطاسان ـ عضوًا
ـ عبدالمجيد المنصور ـ عضوًا
لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين:
ـ فارس الضبيبان ـ رئيسًا
ـ معيض الشهري ـ نائبًا
- حسن التخيفي - عضوًا
- متعب الأحمد - عضوًا
- جابر الجهني - عضوًا
لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية:
ـ أضواء العريفي ـ رئيسًا
ـ نور شبيب ـ نائبًا
- نايف العبيد - عضوًا
- عوض آل خضر - عضوًا
عمر الحسن - عضوًا
اللجنة الطبية:
- د. مبارك المطوع ـ رئيسًا
- د. أنس الدهيشي ـ نائبًا
- د. فيصل العنزي - عضوًا
- د. أحمد القرني - عضوًا
- د. عبدالله الغنام - عضوًا
لجنة الاستئناف:
- د. محمد باصم ـ رئيسًا
- يزيد الرشيد ـ نائبًا
- د. أحمد باناعمة - عضوًا
- أحمد القنيعان - عضوًا
- محمد الثبيت - عضوًا
غرفة فض المنازعات:
- د. عبدالرحمن العبدالكريم ـ رئيسًا
- المحامي فيصل أبو خلف ـ نائبًا
- إبراهيم النعيم - عضوًا
- فهد الحجيري - عضوًا
- عبدالرزاق العنزي - عضوًا
- سعيد الشهراني – عضوًا.
اتحاد القدم يسمي أعضاء لجانه الدائمة والقضائية.. الفنية والحكام بلا رئيسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-30
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز عن تسمية أعضاء لجانه الدائمة، وأعضاء غرفة فض المنازعات، وذلك على النحو التالي:
لجنة الانضباط والأخلاق:
- جيمس كيتشينغ ـ رئيسًا
- د. أيمن الرفاعي ـ نائبًا
- د. عبدالعزيز السويلم - عضوًا
- عبدالمجيد البطي - عضوًا
- هاني المالكي – عضوًا.
اللجنة الفنية:
- يعيّن لاحقًا ـ رئيسًا
عمر باخشوين ـ نائبًا
د. يحيى العيافي - عضوًا
تركي السلطان - عضوًا
خالد الفرحان - عضوًا
بندر الأحمدي - عضوًا
لجنة الحكام الرئيسية:
- يعيّن لاحقًا - رئيسًا
- خليل جلال ـ نائبًا
- د. عثمان القصبي - عضوًا
- محمد الغامدي - عضوًا
- عبدالله الشلوي - عضوًا
لجنة المسابقات:
ـ عادل البطي ـ رئيسًا
ـ صالح التويجري ـ نائبًا
ـ محيسن الجمعان ـ عضوًا
ـ خالد الطاسان ـ عضوًا
ـ عبدالمجيد المنصور ـ عضوًا
لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين:
ـ فارس الضبيبان ـ رئيسًا
ـ معيض الشهري ـ نائبًا
- حسن التخيفي - عضوًا
- متعب الأحمد - عضوًا
- جابر الجهني - عضوًا
لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية:
ـ أضواء العريفي ـ رئيسًا
ـ نور شبيب ـ نائبًا
- نايف العبيد - عضوًا
- عوض آل خضر - عضوًا
عمر الحسن - عضوًا
اللجنة الطبية:
- د. مبارك المطوع ـ رئيسًا
- د. أنس الدهيشي ـ نائبًا
- د. فيصل العنزي - عضوًا
- د. أحمد القرني - عضوًا
- د. عبدالله الغنام - عضوًا
لجنة الاستئناف:
- د. محمد باصم ـ رئيسًا
- يزيد الرشيد ـ نائبًا
- د. أحمد باناعمة - عضوًا
- أحمد القنيعان - عضوًا
- محمد الثبيت - عضوًا
غرفة فض المنازعات:
- د. عبدالرحمن العبدالكريم ـ رئيسًا
- المحامي فيصل أبو خلف ـ نائبًا
- إبراهيم النعيم - عضوًا
- فهد الحجيري - عضوًا
- عبدالرزاق العنزي - عضوًا
- سعيد الشهراني – عضوًا.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
07:32 PM
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز عن تسمية أعضاء لجانه الدائمة، وأعضاء غرفة فض المنازعات، وذلك على النحو التالي:
لجنة الانضباط والأخلاق:
- جيمس كيتشينغ ـ رئيسًا
- د. أيمن الرفاعي ـ نائبًا
- د. عبدالعزيز السويلم - عضوًا
- عبدالمجيد البطي - عضوًا
- هاني المالكي – عضوًا.
اللجنة الفنية:
- يعيّن لاحقًا ـ رئيسًا
عمر باخشوين ـ نائبًا
د. يحيى العيافي - عضوًا
تركي السلطان - عضوًا
خالد الفرحان - عضوًا
بندر الأحمدي - عضوًا
لجنة الحكام الرئيسية:
- يعيّن لاحقًا - رئيسًا
- خليل جلال ـ نائبًا
- د. عثمان القصبي - عضوًا
- محمد الغامدي - عضوًا
- عبدالله الشلوي - عضوًا
لجنة المسابقات:
ـ عادل البطي ـ رئيسًا
ـ صالح التويجري ـ نائبًا
ـ محيسن الجمعان ـ عضوًا
ـ خالد الطاسان ـ عضوًا
ـ عبدالمجيد المنصور ـ عضوًا
لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين:
ـ فارس الضبيبان ـ رئيسًا
ـ معيض الشهري ـ نائبًا
- حسن التخيفي - عضوًا
- متعب الأحمد - عضوًا
- جابر الجهني - عضوًا
لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية:
ـ أضواء العريفي ـ رئيسًا
ـ نور شبيب ـ نائبًا
- نايف العبيد - عضوًا
- عوض آل خضر - عضوًا
عمر الحسن - عضوًا
اللجنة الطبية:
- د. مبارك المطوع ـ رئيسًا
- د. أنس الدهيشي ـ نائبًا
- د. فيصل العنزي - عضوًا
- د. أحمد القرني - عضوًا
- د. عبدالله الغنام - عضوًا
لجنة الاستئناف:
- د. محمد باصم ـ رئيسًا
- يزيد الرشيد ـ نائبًا
- د. أحمد باناعمة - عضوًا
- أحمد القنيعان - عضوًا
- محمد الثبيت - عضوًا
غرفة فض المنازعات:
- د. عبدالرحمن العبدالكريم ـ رئيسًا
- المحامي فيصل أبو خلف ـ نائبًا
- إبراهيم النعيم - عضوًا
- فهد الحجيري - عضوًا
- عبدالرزاق العنزي - عضوًا
- سعيد الشهراني – عضوًا.
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المصدر : الخليج 365
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