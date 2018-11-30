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محمد بن مسعود - الدمام - قُبَيل انعقاد قمة العشرين وثَّقت عدسات المصورين أحاديث جانبية جمعت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعددٍ من الزعماء العالميين قُبَيل انعقاد قمة العشرين.

وحرص رؤساء دول: المكسيك وكوريا الجنوبية وفرنسا، على عقد أحاديث قصيرة مع ولي العهد قبل انطلاق جلسات القمة، للتشاور والتباحث في عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حرصوا على عقد أحاديث قصيرة مع سموه.. ولي العهد يلتقي زعماء عالميين ياسر نجدي الخليج 365 2018-11-30 وثَّقت عدسات المصورين أحاديث جانبية جمعت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعددٍ من الزعماء العالميين قُبَيل انعقاد قمة العشرين.

وحرص رؤساء دول: المكسيك وكوريا الجنوبية وفرنسا، على عقد أحاديث قصيرة مع ولي العهد قبل انطلاق جلسات القمة، للتشاور والتباحث في عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440 07:15 PM قُبَيل انعقاد قمة العشرين قُبَيل انعقاد قمة العشرين وثَّقت عدسات المصورين أحاديث جانبية جمعت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعددٍ من الزعماء العالميين قُبَيل انعقاد قمة العشرين.

وحرص رؤساء دول: المكسيك وكوريا الجنوبية وفرنسا، على عقد أحاديث قصيرة مع ولي العهد قبل انطلاق جلسات القمة، للتشاور والتباحث في عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



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المصدر : الخليج 365