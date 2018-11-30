صحيفة أرجنتينية: ولي العهد أكد للعالم قوة المملكة رغم الحملات المعادية

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اعتبرت صحيفة أرجنتينية حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقمة العشرين "G20" في بوينس آيرس، هدمًا لكل الشكوك حول تواجده، في ظل الحملات الشرسة التي استهدفت المملكة وولي العهد من بعض الجهات المعادية.
وقالت صحيفة "انفوبيا" الأرجنتينية في مقال بعنوان "ماذا يعني وجود محمد بن سلمان في مجموعة العشرين في بوينس آيرس؟": إن الحملات التي تعرضت لها المملكة لم يكن لها تأثير يُذكر، وحضرت السعودية قمة العظماء.
وأشارت إلى أنه لا أحد يستطيع إنكار أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال رئاسته لوفد المملكة، أحبط كل المحاولات التي حاولت أن تنال منه ومن السعودية وأكدت للعالم قوة بلاده.
وأضافت أن ولي العهد السعودي فعل عكس كل التكهُّنات، ووصل إلى بوينس آيرس قبل بقية الزعماء، بعد جولة على عدة دول من بينها الإمارات والبحرين ومصر وتونس.
وذكرت أن المملكة دولة مهمة في قمة أكبر الاقتصادات في العالم، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في السنوات القليلة الأخيرة في عدة مجالات، في الوقت الذي تراجعت فيه بعض دول العشرين في مجالات مختلفة.
وتابعت الصحيفة الأرجنتينية أن استضافة المملكة لقمة العشرين في الرياض في 2020، ستؤدي إلى إحباط منتقديها وإزعاج منافسيها.
صحيفة أرجنتينية: ولي العهد أكد للعالم قوة المملكة رغم الحملات المعاديةخالد علي الخليج 365 2018-11-30
اعتبرت صحيفة أرجنتينية حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقمة العشرين "G20" في بوينس آيرس، هدمًا لكل الشكوك حول تواجده، في ظل الحملات الشرسة التي استهدفت المملكة وولي العهد من بعض الجهات المعادية.
وقالت صحيفة "انفوبيا" الأرجنتينية في مقال بعنوان "ماذا يعني وجود محمد بن سلمان في مجموعة العشرين في بوينس آيرس؟": إن الحملات التي تعرضت لها المملكة لم يكن لها تأثير يُذكر، وحضرت السعودية قمة العظماء.
وأشارت إلى أنه لا أحد يستطيع إنكار أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال رئاسته لوفد المملكة، أحبط كل المحاولات التي حاولت أن تنال منه ومن السعودية وأكدت للعالم قوة بلاده.
وأضافت أن ولي العهد السعودي فعل عكس كل التكهُّنات، ووصل إلى بوينس آيرس قبل بقية الزعماء، بعد جولة على عدة دول من بينها الإمارات والبحرين ومصر وتونس.
وذكرت أن المملكة دولة مهمة في قمة أكبر الاقتصادات في العالم، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في السنوات القليلة الأخيرة في عدة مجالات، في الوقت الذي تراجعت فيه بعض دول العشرين في مجالات مختلفة.
وتابعت الصحيفة الأرجنتينية أن استضافة المملكة لقمة العشرين في الرياض في 2020، ستؤدي إلى إحباط منتقديها وإزعاج منافسيها.
30 نوفمبر 2018 - 22 ربيع الأول 1440
07:10 PM
قالت: 2020 ستكون محبطة ومزعجة لخصوم السعودية
اعتبرت صحيفة أرجنتينية حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقمة العشرين "G20" في بوينس آيرس، هدمًا لكل الشكوك حول تواجده، في ظل الحملات الشرسة التي استهدفت المملكة وولي العهد من بعض الجهات المعادية.
وقالت صحيفة "انفوبيا" الأرجنتينية في مقال بعنوان "ماذا يعني وجود محمد بن سلمان في مجموعة العشرين في بوينس آيرس؟": إن الحملات التي تعرضت لها المملكة لم يكن لها تأثير يُذكر، وحضرت السعودية قمة العظماء.
وأشارت إلى أنه لا أحد يستطيع إنكار أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال رئاسته لوفد المملكة، أحبط كل المحاولات التي حاولت أن تنال منه ومن السعودية وأكدت للعالم قوة بلاده.
وأضافت أن ولي العهد السعودي فعل عكس كل التكهُّنات، ووصل إلى بوينس آيرس قبل بقية الزعماء، بعد جولة على عدة دول من بينها الإمارات والبحرين ومصر وتونس.
وذكرت أن المملكة دولة مهمة في قمة أكبر الاقتصادات في العالم، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في السنوات القليلة الأخيرة في عدة مجالات، في الوقت الذي تراجعت فيه بعض دول العشرين في مجالات مختلفة.
وتابعت الصحيفة الأرجنتينية أن استضافة المملكة لقمة العشرين في الرياض في 2020، ستؤدي إلى إحباط منتقديها وإزعاج منافسيها.
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المصدر : الخليج 365
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