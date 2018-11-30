"هطولات المدينة" تستنفر الجهات المعنية.. أودية تسيل والتحذيرات تتدافع

محمد بن مسعود - الدمام - 4 فِرَق إسعافية بـ"المركزية" المحيطة بالحرم.. ودعوات لاتباع وسائل السلامة

شهدت منطقة المدينة المنورة، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وشملت الأمطار المدينة المنورة وبعض المحافظات، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب؛ جعلها الله أمطار خير وبركة.

واستنفرت الجهات المعنية في المدينة المنورة جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة؛ فيما سارعت أمانة منطقة المدينة المنورة بشفط مياه الأمطار من الشوارع، كما طالب المرور مستخدمي الطريق بأخذ الحيطة والحذر أثناء السير على الطرقات؛ وخاصة على طريق الملك عبدالله؛ وذلك بسبب تجمع مياه الأمطار؛ حيث تباشر الجهات المختصة أعمالها لسلامة المواطنين والمقيمين.

ووجّهت "الصحة" في المدينة المنورة (4) فِرَق إسعافية ميدانية من الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي؛ للتواجد منذ الصباح الباكر في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف؛ حرصاً على سلامة الزوار ومساندة للجهات المختصة؛ وذلك بناء على تنبيهات؛ فيما حذّرت إدارة النقل مستخدمي الطرق جراء هطول الأمطار وجريان السيول في بعض القرى والمحافظات.

فيما حذّرت مديرية الدفاع المدني، بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ودعت لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء.