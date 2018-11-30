السعودية اليوم / الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية

مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمن هطول امطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة .وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الحالة الجوية بناءً على ما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى حالة عدم استقرار في الطقس على أجواء و التي تتضمن متغيرات جويه يصحبها امطار من متوسطة الى غزيرة من المتوقع ان تتأثر بها عدد من مناطق المملكة ومنها مكة المكرمة وأهاب الرائد الشريف الإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة اثناء نشاط الرياح وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية راجين من الله السلامة للجميع.// انتهى //19:55ت م0100