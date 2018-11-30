السعودية اليوم / وزير الخارجية البريطاني يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني

عام / وزير الخارجية البريطاني يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني

لندن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

أجرى وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني بافلو كليمكن ، تناول خلال الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وقضية إحتجاز السفن الأخيرة.

وأفادت الخارجية البريطانية في بيان اليوم // أن هانت جدد خلال الاتصال إلتزام بلاده بدعم سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية، داعياً موسكو إلى الإفراج عن البحارة الأوكرانيين وتهدئة الأوضاع هناك // .

// انتهى //

19:37ت م

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لندن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأجرى وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني بافلو كليمكن ، تناول خلال الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وقضية إحتجاز السفن الأخيرة.وأفادت الخارجية البريطانية في بيان اليوم // أن هانت جدد خلال الاتصال إلتزام بلاده بدعم سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية، داعياً موسكو إلى الإفراج عن البحارة الأوكرانيين وتهدئة الأوضاع هناك // .// انتهى //19:37ت م0097

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