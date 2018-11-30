السعودية اليوم / أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم للأمن الجزائر

عام / أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم للأمن الجزائر

الجزائر 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

سلم أربعة إرهابيين أنفسهم للقوات الأمنية في بمدينة جانيت جنوب شرق الجزائر .

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها في محافظة ادرار تمكنت من القبض على عنصرين إرهابيين، كما دمرت مخبأ و 12 قنبلة تقليدية الصنع .

// انتهى //

19:35ت م

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الجزائر 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسسلم أربعة إرهابيين أنفسهم للقوات الأمنية في بمدينة جانيت جنوب شرق الجزائر .وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها في محافظة ادرار تمكنت من القبض على عنصرين إرهابيين، كما دمرت مخبأ و 12 قنبلة تقليدية الصنع .// انتهى //19:35ت م0096

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