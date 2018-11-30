السعودية اليوم / أمطار غزيرة على مدينة عرعر

عام / أمطار غزيرة على مدينة عرعر

عرعر 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مدينة عرعر وضواحيها والقرى التابعة لها, ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:17ت م

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عرعر 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مدينة عرعر وضواحيها والقرى التابعة لها, ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:17ت م0094

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