السعودية اليوم / أمطار متوسطة على ينبع البحر وغزيرة على مراكز

عام / أمطار متوسطة على ينبع البحر وغزيرة على مراكز

ينبع 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم الجمعه أمطار متوسطة على ينبع البحر وغزيرة على مراكز محافظة ينبع شملت مراكز ينبع النخل والجابرية وتلعة نزا والفقعلي ورخو ونبط وخمال والهيم والشرجة سالت على إثرها جميع الأودية والشعاب، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:03ت م

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ينبع 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم الجمعه أمطار متوسطة على ينبع البحر وغزيرة على مراكز محافظة ينبع شملت مراكز ينبع النخل والجابرية وتلعة نزا والفقعلي ورخو ونبط وخمال والهيم والشرجة سالت على إثرها جميع الأودية والشعاب، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم.جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //19:03ت م0091

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