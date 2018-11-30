السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم السلمية

عام / القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم السلمية
قلقيلية 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق اليوم جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان .
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي في تصريح له إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب المشاركين عقب اقتحام القرية، واعتلاء أسطح منازل الاهالي، مما أدى الى إصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية وآخر بالوجه، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس لتلقي العلاج.
وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل الأهالي مما أدى الى تضرر عدد منها، وإصابة عدد من المواطنين بشظايا الرصاص.
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