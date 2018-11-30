اقتصادي / بورصة تونس تغلق على ارتفاع

تونس 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم, على ارتفاع بنسبة 61ر0% ليصل عند 08ر7304 نقطة.

وأفادت معطيات من موقع البورصة أن حجم التعاملات قد بلغ 708ر5 مليون دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 33 شركة وانخفاض أسهم 19 أخرى واستمرار أسهم 15 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها .

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18:40ت م

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تونس 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم, على ارتفاع بنسبة 61ر0% ليصل عند 08ر7304 نقطة.وأفادت معطيات من موقع البورصة أن حجم التعاملات قد بلغ 708ر5 مليون دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 33 شركة وانخفاض أسهم 19 أخرى واستمرار أسهم 15 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها .// انتهى //18:40ت م0087

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