السعودية اليوم / رئيسة الوزراء البريطانية تصل الأرجنتين للمشاركة في قمة الـ G20

لندن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسوصلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إلى العاصمة الأرجنتينية بيون اريس للمشاركة في فعاليات قمة الـ G20 التي تنطلق أعمالها اليوم.وأفادت الحكومة البريطانية في بيان : أن ماي ستجري عدة لقاءات ثنائية مع قادة دول المجموعة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تقديم شرح حول إتفاق بريكزيت الذي توصلت اليه بلادها مؤخراً مع المجموعة الأوروبية.// انتهى //18:28ت م0086