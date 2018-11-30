السعودية | الخارجية : ولي العهد عقد لقاءات ودية مع قادة الدول في قمة العشرين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية : ولي العهد عقد لقاءات ودية مع قادة الدول في قمة العشرين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية ، اليوم الجمعة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقد لقاءات ودية مع قادة الدول المشاركة في قمة العشرين.

وقالت الرياض إن الأمير محمد بن سلمان التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، لمقر قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

هذا وتنطلق قمة العشرين بحضور أبرز زعماء العالم.

وكان ولي العهد قد وصل، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20.

والدول المشاركة بالقمة ليومين هي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة. أما العضو العشرون، فهو “الاتحاد الأوروبي” المعتبر للقمة كدولة يمثلها رئيسا البرلمان والمفوضية الأوروبية، إضافة لمحافظ البنك المركزي.