شكرا لقرائتكم الرئيس الأرجنتيني: قمة الـ20 ستناقش التجارة الدولية والاستقرار المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، أن قمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها بلاده ستناقش مسائل التجارة الدولية والاستقرار المالي، مؤكدًا أن التحديات العالمية تحتم على الدول العمل بشكل جماعي لحلها.

وقال الرئيس في كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة الـ20: إن جوهر القمة احترام الاختلافات وتعزيز الحوار، داعيًا إلى تجاوز الخلافات من خلال الحوار.

وتابع أنه بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي فيه على الفقر، وأن هناك فرصًا للتقدم رغم التحديات على مختلف المستويات.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.