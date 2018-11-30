شكرا لقرائتكم فيديو.. مصافحة ولي العهد وبوتين تؤكد متانة العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أظهر مقطع فيديو العلاقة القوية التي تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة الـ20 مساء اليوم الجمعة.

وخلال الجلسة، صافح ولي العهد بوتين، فيما شد الأمير محمد بن سلمان على يد الرئيس الروسي في مشهد يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وروسيا.

أعلن الكرملين أنه يتم حاليًّا الإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن الرئيس بوتين وولي العهد سيلتقيان على هامش قمة العشرين التي تبدأ اليوم أعمالها في الأرجنتين.

وقال الكرملين: إن بوتين سيبحث مع ولي العهد ملفي سوريا وسوق النفط.

وخلال منتدى اقتصادي عقد في روسيا الأربعاء الماضي، أشاد الرئيس الروسي بدور ولي العهد في تنفيذ اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج، وتحسين أسعار النفط.

وأضاف بوتين: “تعلمون أننا أسسنا للاتفاق المذكور مع دول أوبك، واتفقت في إطاره 15 دولة من المنظمة و12 دولة من خارجها على العمل في الأسواق العالمية على تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وللمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة، تمكنا من الالتزام بالاتفاق بنسبة 100 في المائة، حيث تم تنفيذ جميع التعهدات، وهذا ما لم تشهده المنظمة أبدا”.

وتابع بوتين: “هذا يعود لحدّ كبير إلى موقف السعودية، حيث إنه بفضل المملكة وولي عهدها، الذي كان مبادرًا لهذا التعاون، أدى الاتفاق إلى نتائج إيجابية”.

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