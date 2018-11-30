شكرا لقرائتكم بث مباشر .. انطلاق أعمال قمة الـ20 بحضور ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - انطلقت أعمال قمة الـ20، اليوم الجمعة، التي تخيّم عليها توترات ناجمة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا والانقسامات التي تسبب بها هو نفسه في ملفي التجارة والتغيّر المناخي بوصول زعماء من مختلف العالم وبدأت بصورة جماعية للرؤساء.

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ومن المقرر على هامش قمة العشرين في الأرجنتين أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عددًا من زعماء العالم في لقاءات ثنائية، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي اللقاءات التي يعقدها ولي العهد مع عدد من قادة مجموعة العشرين في إطار سعي المملكة المستمر لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة المشاركة في قمة الأرجنتين.

وكان ولي العهد التقى صباح اليوم رئيس وزراء الهند، والتقى قبل قليل الرئيس الفرنسي.

وتعكس مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة القوي على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين، والاهتمام بما يطرح في إطارها من قضايا حرصًا منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.

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