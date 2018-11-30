شكرا لقرائتكم صورة جماعية لقادة مجموعة الـ20 قبل بدء أعمال القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - جمعت صورة جماعية قادة مجموعة العشرين قبل بدء أعمال القمة في العاصمة الأرجنتينية.

وفي سياق متصل، وعلى هامش قمة العشرين في الأرجنتين سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عددًا من زعماء العالم في لقاءات ثنائية، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي اللقاءات التي يعقدها ولي العهد مع عدد من قادة مجموعة العشرين في إطار سعي المملكة المستمر لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة المشاركة في قمة الأرجنتين، والدور السعودي الكبير في استقرار الاقتصاد العالمي، وكذلك المكانة التي يحتلها ولي العهد بين زعماء عالميين، تبرز دائمًا في اللقاءات الثنائية التي يعقدها سموه مع قادة من مجموعة العشرين.

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